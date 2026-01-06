Scende la Befana dalla Torre dell'Angelo

E' il giorno della discesa della Befana dalla Torre dell'Angelo. L'atteso spettacolo che chiude le manifestazioni natalizie organizzate da Comune e Ascom, con l'appoggio di numerosi sponsor istituzionali e privati e il coinvolgimento di associazioni e gruppi culturali, va in scena nel pomeriggio, in piazza Cavour.

In prima linea, come tutti gli anni, il personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: saranno loro ad allestire la zipline che, dal balcone principale della Torre, corre fino a terra, in piazza. Alle 18, con il calare della notte, accompagnato dal fascio di luce che regala una particolare suggesione al momento, uno dei Vigili del Fuoco, indossati i panni della simpatica vecchietta che regala caramelle (e talvolta... carbone) si calerà fino in piazza accompagnato dalle incitazioni dei bambini e dei genitori.

Una festa all'insegna della magia che unisce grandi e piccini e che, come avviene ormai da qualche anno, rappresenta anche la prima occasione per incontrare le maschere del carnevale 2026: in piazza ci saranno il Bicciolano Claudio Cagnoni, la Bèla Majin Claretta Breddo e il loro seguito per la distribuzione di caramelle ai più piccoli.