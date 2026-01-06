 / Attualità

Attualità | 06 gennaio 2026, 10:24

Scende la Befana dalla Torre dell'Angelo

Lo spettacolo chiude le manifestazioni natalizie

E' il giorno della discesa della Befana dalla Torre dell'Angelo. L'atteso spettacolo che chiude le manifestazioni natalizie organizzate da Comune e Ascom, con l'appoggio di numerosi sponsor istituzionali e privati e il coinvolgimento di associazioni e gruppi culturali, va in scena nel pomeriggio, in piazza Cavour.

In prima linea, come tutti gli anni, il personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: saranno loro ad allestire la zipline che, dal  balcone principale della Torre, corre fino a terra, in piazza. Alle 18, con il calare della notte, accompagnato dal fascio di luce che regala una particolare suggesione al momento, uno dei Vigili del Fuoco, indossati i panni della simpatica vecchietta che regala caramelle (e talvolta... carbone) si calerà fino in piazza accompagnato dalle incitazioni dei bambini e dei genitori.

Una festa all'insegna della magia che unisce grandi e piccini e che, come avviene ormai da qualche anno, rappresenta anche la prima occasione per incontrare le maschere del carnevale 2026: in piazza ci saranno il Bicciolano Claudio Cagnoni, la Bèla Majin Claretta Breddo e il loro seguito per la distribuzione di caramelle ai più piccoli. 

redaz

