Ferito dall'esplosione di un petardo, 43enne in prognosi riservata

Ha perso un mano e riportato lesioni multiple all'addome e ustioni in varie parti del corpo. E' in prognosi riservata un uomo di 43 anni rimasto ferito, nella notte di Capodanno dall'esplosione di un petardo, verosimilmente autoprodotto.

E' accaduto in via Leopardi, nella zona residenziale del centro, a poche centinaia di metri dall'ospedale Sant'Andrea. I contorni della vicenda, destinata a rilanciare le polemiche sul malvezzo di esplodere petardi e botti nella notte di San Silvestro, sono ancora da chiarire: soccorso dal personale del 118 l'uomo è stato porato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico.

Attualmente si trova in prognosi riservata.

Nella notte dell'ultimo giorno del 2025, nonostante i divieti e la presenza di una pattuglia di civich in strada, a Vercelli si è ripetuto il consueto rituale di esplosioni e fuochi pirotecnici. Con conseguenze gravissime anche quest'anno: lo scorso anno era stato un ragazzino dell'Isola a finire in gravi condizioni in ospedale per motivi analoghi.

(notizia in aggiornamento)