Scuola Vallotti, riflessioni in musica per i prof. di Religione

Al Monastero di Santa Margherita, custodito dalle Suore di Santa Giovanna Antida” si è tenuta la giornata di riflessione annuale dei docenti di Religione della provincia, organizzata dalla professoressa Carla Barale.

A conclusione dei lavori, c’è stato l’intervento musicale dalla scuola “Vallotti”. Alcuni allievi, accompagnati dai loro docenti, si sono esibiti in musiche di Vivaldi, Mozart, Telemann, de Boismortier e J.Bouffil.

La piccola Adele Peli di soli 9 anni si è esibita come solista, accompagnata dai flautisti Giulia Ascolese, Valentina Poli, Riccardo Dell'Anno e dalla professoressa Maria Teresa Mossina, docente di flauto traverso della scuola “Vallotti”. Ai flauti si sono affiancati i clarinetti suonati da Francesco Deangelis, Mattia Chiaverano e dal maestro Giuseppe Canone loro insegnante. Ancora una volta la scuola di musica della città è presente per valorizzare i giovani e allietare i cittadini.