FRIIPAK – Piattaforma digitale per la gestione dei voucher logistici

Friipak è il marketplace digitale gestito da Pickupabox per la gestione, tracciabilità e circolazione degli MDR (Material Delivery Rights), con particolare riferimento ai diritti restitutori connessi agli imballi industriali, tra cui pallet EPAL e sistemi equivalenti.

La piattaforma introduce un modello digitale, tracciabile e regolamentato per la gestione dei saldi pallet e degli MDR connessi, superando definitivamente la gestione cartacea e manuale.

Digitalizzazione dei Voucher

Friipak consente la dematerializzazione, emissione, scambio, consultazione e chiusura dei titoli rappresentativi degli MDR, nel rispetto delle normative vigenti e con piena tracciabilità delle operazioni.

Il sistema supporta l’interscambio digitale tra:

produttori

retailer (GD e GDO)

operatori logistici

trasportatori

produttori e commercianti di pallet

garantendo certezza del dato, controllo dei flussi e riduzione delle inefficienze operative.

Marketplace regolamentato e tracciabile

Ogni fase del ciclo di vita del buono MDR — dall’emissione alla chiusura — è registrata elettronicamente all’interno della piattaforma Friipak, assicurando:

tracciabilità completa

auditabilità

trasparenza contrattuale

consultazione in tempo reale

Vantaggi operativi

Efficienza operativa

Friipak automatizza la gestione degli MDR, riducendo tempi, costi e attività manuali lungo l’intera filiera logistica.

Conformità normativa

Le registrazioni digitali protette consentono la piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di dematerializzazione dei titoli e gestione documentale.

Sostenibilità ambientale

La piattaforma favorisce il riutilizzo degli imballi e l’ottimizzazione dei flussi logistici; la cartolarizzazione dei voucher rappresentativi degli MDR consente una riduzione dei trasporti non necessari.

Semplicità e controllo

Interfaccia intuitiva, riduzione degli errori, accesso immediato alle informazioni e pieno controllo dei saldi Voucher.

Scalabilità

La soluzione è progettata per crescere con il business, adattandosi a volumi e strutture aziendali differenti.

Friipak sta già raccogliendo le prime adesioni alla piattaforma

Tra le aziende che hanno deciso di adottare la piattaforma citiamo Logistica Uno e MEGAMARK, realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata grazie a oltre 500 supermercati diretti e affiliati, che hanno scelto Friipak per la gestione digitale dei pallet Epal.

L’obiettivo condiviso è massimizzare l’utilità dei pallet riducendo sprechi e dispersioni, rendendo i processi più tracciabili, sicuri e sostenibili.

Una piattaforma realizzata da esperti del settore

Friipak è un marchio registrato da Pickupabox, partecipata da Setup, Tesi e altri player con sede a Torino con la collaborazione di diversi grandi professionisti e università. Il progetto infatti è sostenuto da un forte know-how nel settore e una visione orientata alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Perché è il momento giusto per adottarlo

L’industria logistica richiede ormai soluzioni digitali per gestire al meglio le proprie operazioni e rispondere a esigenze normative, ambientali ed economiche. Friipak risponde a queste sfide con un approccio semplice, efficiente e rispettoso dell’ambiente — tutto in pochi click.

Per informazioni e contatti:

Email: info@friipak.com

Telefono: +39 3534853239







