“Sicurezza e prevenzione incendi nelle aziende agricole: valutazioni rischi, gestione e responsabilità”: è il tema su cui verterà il rilevante seminario organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli in collaborazione con Prevenzioneincenditalia e con il patrocinio dell’Associazione d’irrigazione Ovest Sesia, nella cui sede si terrà l’evento. L’appuntamento è per venerdì 14 novembre con un programma che copre il pomeriggio, dalle 14 alle 18.

Il seminario prevede l'intervento dell'Ing. Davide Passuello, Vice Comandante del Comando Provinciale V.V.F. di Vercelli, e dell'Arch. Marina Martinotti, Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vercelli. La giornata formativa prenderà il via alle 13.30 con l'apertura delle registrazioni per i partecipanti, per poi entrare nel vivo dei lavori alle 14. Il dibattito verterà su diversi aspetti cruciali per la sicurezza in azienda agricola. Si partirà con la valutazione del rischio incendio, analizzando pericoli e rischi specifici del settore. Successivamente, si approfondiranno il ruolo e i compiti dei professionisti antincendio e dei tecnici abilitati. Una parte significativa sarà dedicata alle procedure di prevenzione incendi secondo il DPR 151/2011, coprendo l'iter dall'esame progetto fino alla SCIA antincendio per le attività soggette. Infine, si discuterà degli organi di vigilanza e l'apparato sanzionatorio, chiarendo le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza antincendio in azienda. I lavori termineranno con il dibattito finale e le conclusioni tra le 18 e le 18.15. L’evento è accreditato per l'aggiornamento professionale.

“Questo seminario sulla sicurezza e prevenzione incendi nelle aziende agricole – dichiara il Presidente dell’Ordine degli Architetti Marina Martinotti - è fondamentale per la nostra categoria.

Il settore agricolo, pilastro della nostra economia territoriale, presenta rischi specifici e spesso sottovalutati, legati alla presenza di materiali combustibili, impianti e grandi volumi edilizi. Il nostro obiettivo è garantire che i professionisti siano preparati a gestire la valutazione del rischio. La sicurezza non è un onere, ma un investimento cruciale per tutelare persone e patrimonio aziendale".