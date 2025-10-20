Viale Garibaldi, abbattimento in vista per otto piante

Domani, martedì 21 ottobre, ci sarà l'abbattimento di due alberi lungo viale Garibaldi. Lo rende noto il Comune, specificando che le piante sono posizionate sul lato della nuova pista ciclabile.

«L’intervento - si legge in una nota del Comune - si è reso necessario dopo il monitoraggio di sicurezza eseguito nelle scorse settimane dagli agronomi incaricati. A seguire, fino a sabato 25 ottobre, ci sarà l’abbattimento di altri sei esemplari». In totale, dunque, saranno abbattuti, perché gravemente compromessi e quindi rappresentano un pericolo per la cittadinanza, 8 alberi.

«La decisione è stata presa dagli agronomi dopo le valutazioni anche strumentali che si fanno per tutelare la sicurezza - interviene l'assessore all'Ambiente, Antonio Prencipe - Tutte le piante saranno ovviamente sostituite nei tempi tecnici richiesti e adeguati quindi verosimilmente durante la prossima primavera. Intanto proseguiamo il monitoraggio su tutte le alberate cittadine».