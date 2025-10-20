Iveco, 50 anni di storia. Passato a presente si incontrano

Iveco: 50 anni di storia. L’evento si è celebrato a Stroppiana presso la sede della Fondazione Marazzato. Il presente e il passato si sono incontrati, un’unione, che ha visto l’evoluzione tecnologica della produzione, in contrasto con le sagome “antiche” dei predecessori. Il programma (18 e 19 ottobre), è stato nutritissimo. ha preso il via con il convegno, attraverso il quale è stato presentato il libro:

Sulla strada della storia Iveco 50 - 1975-2025 di Massimo Condolo. Le visite guidate hanno coinvolto un vasto pubblico, affascinato dai mezzi esposti che abbracciano oltre cento anni di storia.

Nel pomeriggio sono scesi in strada i Fiat 190, transitando in centro a Vercelli per proseguire quindi verso la pista di Balocco. La giornata del 19 ottobre si è aperta con il tour dinamico verso Trino per raggiungere lo stabilimento Buzzi e il museo d’impresa Area 907. Appassionante sito di archeologia industriale.

A seguire spazio ai piccoli Fiat Daily, impegnati in una ardita kermesse, anch’essi un mito dal trasporto. Da segnalare l’interessante rassegna dei disegni di Carla Manfredini ex dipendente e disegnatrice del Centro Stile Fiat.