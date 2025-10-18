Aiuole curate e nuovo arredo urbano: la rinascita di piazza Risorgimento

Conclusi in occasione di Risò, sono stati presentati venerdì i lavori della rinnovata piazza Risorgimento, spazio urbano strategico e simbolico per la città, restituito alla comunità dopo il significativo intervento di riqualificazione. Con un intervento da 32 mila euro sono state effettuate opere di recupero e riqualificazione del verde e dell'arredo urbano della parte pedonale della piazza dove la Camera di Commercio si è poi occupata di sistemare la pavimentazione in pavè.

Gli interventi hanno riguardato la potatura delle essenze arboree presenti nelle due aiuole principali; la realizzazione di un impianto di irrigazione, il livellamento del terreno e la posa di tappeto erboso e cippato in corrispondenza delle magnolie, la fornitura e l’installazione di nuovi arredi urbani (panchine, rastrelliere porta biciclette e fioriere), pensati per garantire comfort, ordine e fruibilità degli spazi, il tracciamento di quattro posti auto riservati alla Camera di Commercio e la realizzazione di una recinzione ornamentale per la protezione delle aiuole, con paletti in legno e corda.

«Restituire dignità a piazza Risorgimento significa restituire centralità a un luogo simbolico per la città, affacciato su importanti istituzioni e attraversato ogni giorno da cittadini, lavoratori e visitatori – sottolineano il sindaco, Roberto Scheda, e l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe –. Oggi inauguriamo uno spazio pubblico rinnovato, pensato per essere vissuto, rispettato e valorizzato da tutti. Ringraziamo la Camera di Commercio per la sinergia dimostrata e la ditta Vanoni per la qualità del lavoro svolto».

I lavori, eseguiti dalla ditta Vanoni Giardinaggio, sono stati finanziati dal Comune per 32.000 euro. Alla sistemazione della parte pavimentata dell’area ha provveduto, con risorse proprie, la Camera di Commercio. L’intervento congiunto rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, finalizzato a migliorare la qualità degli spazi cittadini e a rafforzare l’identità dei luoghi condivisi.

«Con questa inaugurazione, l’Amministrazione prosegue il percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani con l’impegno concreto per una Vercelli sempre più curata, accogliente e a misura di cittadino», ha rilevato il sindaco. Erano presenti per l'amministrazione il vice sindaco, Domenico Sabatino, l'assessore all'ambiente Antonio Prencipe, il vice presidente del Consiglio Comunale Gianni Marino e i consiglieri Francesca Bassignana, Andrea Conte e Andrea Romoli.

Presenti inoltre il dirigente del Settore Ambiente, Impiantistica Sportiva e Sicurezza Territoriale, Marco Tanese e il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Angelo Santarella.

«La casa delle circa 100mila aziende associate al nostro ente si presenta ora decisamente più accogliente e dignitosa - ha rilevato Santarella - un ottimo biglietto da visita anche per Angenzia delle Entrate e Catasto, importanti enti economici che hanno sede nel nostro palazzo».