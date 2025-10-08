Stanza multisensoriale "Andrea Bodo": «Biud10 vicino alle esigenze dei bambini più fragili»

Frutto della collaborazione tra Biud10 e Angsa, la nuova stanza multisensoriale "Andrea Bodo" è uno spazio unico e altamente innovativo dedicato ai ragazzi autistici e alle persone con disabilità intellettive gravi e gravissime e completa l'offerta terapeutica del centro Spazio Tempo, recentemente inaugurato nell'area di cascina Reffo, al rione Concordia.

Costata 80 mila euro, la sala, di circa 30 metri quadrati, è stata realizzata con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli utenti attraverso stimolazioni sensoriali integrate: luci, colori, aromi, musica, proiezioni visive e superfici tattili, che permettono di vivere esperienze di scoperta, rilassamento e interazione. La progettazione è stata pensata come un percorso terapeutico continuo articolato in diverse aree: la Sala del Rilassamento, un ambiente protetto e avvolgente che riduce l’agitazione e favorisce il benessere; la Sala della Scoperta, dove stimoli multisensoriali invitano a esplorare, giocare e aumentare la motivazione e l’autostima; la Sala dell’Autonomia, che incoraggia l’interazione attiva, le relazioni e lo sviluppo di nuove modalità comunicative.

«Con questa nuova sala – dice Francesca Debernardi, vice presidente di Angsa Novara-Vercelli – offriamo ai nostri bambini e ragazzi un contesto privilegiato, in grado di rispondere ai loro bisogni sensoriali e favorire la loro collaborazione durante i momenti di terapia, promuovendo benessere e potenziando l’efficacia degli interventi».

«Siamo orgogliosi – aggiunge Michele Bodo, presidente di Biud10 – di aver contribuito a realizzare un progetto che porta il nome di Andrea, mantenendo vivo il suo ricordo attraverso iniziative concrete a favore dei bambini e dei ragazzi più fragili. Questa sala rappresenta un passo importante per la nostra città e per il futuro dei suoi giovani. Un ringraziamento all’architetto Lorenzo Romualdi della ditta Du-it di Firenze che ha ideato, progettato e realizzato la stanza ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli per averci aiutato con i lavori di realizzazione e con un contributo economico di 15mila euro».

La Sala Multisensoriale “Andrea Bodo” è un luogo pensato non solo per le persone autistiche, ma anche per famiglie, bambini e anziani, come spazio di stimolazione, rilassamento e inclusione. «Con questo progetto, Vercelli conferma la propria vocazione a essere città di eccellenza nel campo della sanità e del sociale, rafforzando la rete di supporto alle persone fragili e alle loro famiglie», concludono da Biud10.