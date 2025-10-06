Insieme sul "Cammino del Cuore"

«Vi auguro un cammino che vi porti dove il cuore vi porta. Partite nelle terre che hanno visto nascere un prodotto formidabile, il riso. Vedrete anche i meravigliosi borghi d’acqua. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di cammini verso la pace, il cuore per dimostrare di voler bene al prossimo». Con queste parole il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha dato il via al “Cammino del Cuore”. Nato come progetto di inclusione e di solidarietà, il “Cammino del Cuore” mette al centro la valorizzazione del territorio. Coinvolge persone autistiche e con disabilità, offrendo loro opportunità ricreative e sportive grazie allo sviluppo dell’autonomia lavorativa e sociale. La meta: il Duomo di Torino.

Durante il ritrovo c’è stata la benedizione di monsignor Giuseppe Cavallone, rettore della basilica di Sant’Andrea e parroco di Sant’Agnese. Insieme a Scheda, a rappresentare l’Amministrazione, c’erano anche il vice sindaco, Domenico Sabatino, l’assessore alle Politiche Sociali, Valeria Simonetta, e il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino.



Prima tappa dalla basilica di Sant’Andrea a Vercelli a Ronsecco. Seconda tappa: Ronsecco – Crescentino - Verrua Savoia. Terza: da Verrua Savoia a San Sebastiano da Po. Quarta da San Sebastiano da Po a Castiglione Torinese. La quinta tappa: Settimo Torinese - San Mauro Torinese - Torino Superga (tratto finale con la tranvia a dentiera). L’ultima da Superga al Duomo di Torino.