«Grazie per aver camminato con noi» - Foto

Con il cuore pieno di entusiasmo, orgoglio, felicità, voglio dire Grazie!

Domenica 28 settembre 2025, la quinta edizione della Camminata senza barriere ha riempito le vie di Vercelli con 410 persone che hanno camminato insieme a noi per dire sì all’inclusione, alla solidarietà, alla comunità.

Abbiamo raccolto 4.500 euro, destinati a Dynamo Camp ETS, ma il valore più grande è stato l’umanità condivisa.

Noi “Pagliacci nel Cuore” ogni anno organizziamo questa camminata con un desiderio profondo: abbattere barriere, visibili e invisibili. Non solo quelle architettoniche, ma soprattutto quelle culturali, sociali e mentali.

Lo slogan che ci accompagna dalla prima camminata nata nel 2019 è “Prendiamoci per mano e camminiamo insieme”. Ed è esattamente quello che è accaduto anche quest’anno.

In questo spazio, desidero dire un grazie grande e sincero, con tutto il mio cuore, a tutte le realtà che ci hanno sostenuto, alle persone che ci hanno aiutato e ai volontari che si sono impegnati e resi disponibili.

Un ringraziamento speciale al Comune di Vercelli, in particolare al Vice Sindaco Domenico Sabatino, per il sostegno e per credere sempre in noi; alla Boutique Vellano di Vercelli per mettere a disposizione il negozio per accogliere le pre-iscrizini, grazie di cuore a Rita e alle sue collaboratrici.

Un grazie per aver contribuito alla realizzazione della Camminata a:

Salus Ristorazione di Vercelli, Hakuma Matata Onlus di Santhià, Ascom Formater di Vercelli, Amplifon di Vercelli (Dott. Alberto Martelli), Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, UIL Federazione Poteri Locali Vercelli, Cooperativa Celeste di Omegna, Oryzon di Vercelli, Assicurazione Mazzeri di Vercelli, Marazzato Soluzioni Ambientali di BorgoVercelli, Farmacia Garavana di Vercelli, Carpenteria Tassoni Massimo di Desana, Erboristeria L’Officina dei Semplici di Vercelli, Floricoltura Viaro di Lignana, Color House di Vercelli, I Am Wear di Vercelli, Penny Tour di Vercelli, Erreà di Vercelli (Marzio Dan), Ipermercato Carrefour di Vercelli.

Un grazie pieno di affetto e stima anche a Giulia Mosso, per la pazienza e la professionalità che ci ha donato per la realizzazione della coreografia di benvenuto eseguita prima della partenza da noi volontari, e grazie per il suo instancabile entusiasmo.

E ancora grazie a: Cristiano Caldera, per l’impianto audio; a Vittoria Di Gioia, Simona Ferraris, Tiziana Marchetti, Federico Musso, Lorenzo Simonazzi e Alex Triani per la preparazione e il servizio della panissa, e ad Angelo Santarella, che ci ha offerto il riso e messo a disposizione un mezzo; Chemicart di Vercelli (in particolare Daniele Natale); a Copisteria Lisa di Lisa Pisu; a Maurizio Finessi e Sebastiano Zucca, che hanno presidiato la nostra postazione per permettere a tutti i volontari di poter fare la camminata; a CTV di Vercelli, con Emanuela Surbone, Silvia Pasciullo e Glenda Giorcelli; alla fumettista Federica Di Meo, per la locandina, e a Paola Camoriano, che da 3 anni firma le magliette dell’evento; alla Croce Rossa Italiana Comitato di Vercelli; ai Vigili che ci hanno fatto camminare in totale sicurezza; e a Marco e Paolo per il supporto alla viabilità.

Un ringraziamento caloroso ai volontari di Dynamo, che ci hanno raccontato con il cuore la loro missione. E un grazie a tutti i volontari di Pagliacci nel Cuore.

E un grazie che parla ancora di più di inclusione: grazie di cuore ad Anffas di Vercelli, per la loro partecipazione, il loro contributo e la loro presenza autentica. Grazie agli educatori, oss, volontari, che hanno accompagnato con attenzione e dedizione le persone ospiti della comunità.

Grazie all’associazione Arcigay per essere stata con noi, per il supporto e la vicinanza. Grazie a tutti i genitori, amici, parenti che hanno accompagnato i propri ragazzi, rendendo possibile la loro partecipazione.

Invitiamo già da ora, per la prossima edizione, tutte le associazioni, di persone con disabilità e non, e tutti i familiari e amici di persone disabili, a unirsi a noi. Perché creare una rete, una catena di unione tra le realtà associative, è uno degli obiettivi più belli e significativi di questa camminata, e non solo. Perché la Camminata senza barriere è aperta a tutte e tutti, ed è stata pensata proprio per essere possibile per ogni persona.

La Camminata senza barriere, quest’anno come non mai, non è stata solo un evento ma anche un messaggio. È un invito a non restare indifferenti. A camminare, anche solo per poche ore, fianco a fianco con chi ogni giorno affronta ostacoli reali. A credere che ogni bambino ha diritto alla pace, all’amore, alla leggerezza. A ricordare che basta poco, un gesto, uno sguardo, una mano, per sentirci parte di qualcosa di più grande: una comunità più umana.

A tutti voi, grazie. Grazie per aver camminato con noi. Continuiamo a farlo. Senza barriere. Ma con tanta, tanta umanità.

