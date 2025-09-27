Nuovi orologi nelle vie della città

Dopo un periodo di interventi e manutenzioni, sono stati sostituiti sette orologi pubblici cittadini (per un totale di 13 facciate complessive), disseminati nelle vie della città. L’operazione si è resa necessaria a seguito di malfunzionamenti e usura dei precedenti impianti.

Gli orologi sostituiti si trovano in Largo Brigata Cagliari, piazza Solferino, corso Libertà all'angolo del bar Sant'Antonio, via Galileo Ferraris, sulla scuola dei Cappuccini, in corso Libertà all'altezza in corso Italia fronte Istituto Cavour. Tranne quest'ultimo, tutti gli altri dispositivi hanno due facciate.

«L’intervento - spiega il vice sindaco, Domenico Sabatino - è stato realizzato grazie alla collaborazione tra ASM Vercelli e l’Amministrazione comunale. Il nostro obiettivo è chiaro: garantire il miglior decoro urbano possibile e un servizio utile alla cittadinanza».