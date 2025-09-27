Lutto nel mondo della cultura: è morto Federico Grassi

Lutto nel mondo della cultura: dopo una breve malattia è morto Federico Grassi, attore e regista teatrale e cinematografico. Originario di Busto Arsizio e vercellese d'adozione, avrebbe compiuto 63 anni a ottobre.

Negli oltre quattro decenni di carriera, inziata negli anni '80 dopo essersi formato alla Bottega di Vittorio Gassman, Grassi ha partecipato a decine di produzioni, lavorando con mostri sacri come Dario Fo, Franca Rame, Turi Ferro, Giorgio Strehler, lo stesso Gassman. Importante anche la sua attività di direttore artistico e formatore: a Vercelli, nei primi anni 2000 fu da un suo corso che nacque l'Officina Anacoleti, di cui era stato direttore artistico fino al 2010. Numerose le collaborazioni con "Il Ponte" e, nel periodo Covid, con il Comune di Vercelli per la lettura di tre canti della Divina Commedia, in occasione delle celebrazioni «Vercelli Dante 700».

Sul piccolo schermo aveva preso parte, con ruoli minori, a numerse fitction e serie Tv: da Rocco Schiavone a Don Tonino rivestendo anche alcuni ruoli importanti in pellicole cinematografiche.