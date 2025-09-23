Mezzi al lavoro per la nuova piazza Alciati

Ultima tranche di lavori, in piazza Alciati, per completare la riqualificazione dell'area, nell'ambito degli interventi sulla "Qualità dell'abitare" che hanno coinvolto il centro storico. In questi giorni i mezzi sono al lavoro per la rimozione del catrame, l'estrazione delle cisterne che, un tempo, erano utilizzate dal distributore di benzina presente nell'area e, all'interno del cortile podestarile del Comune, per la realizzazione dei pozzi destinati all'impianto geotermico a servizio delle case della piazza.

Un intervento che, circa per un mese, renderà inagibile il cortile del Comune con i suoi preziosi posti auto ma che aggiungerà un tassello fondamentale al piano di riqualificazione del centro storico, realizzato con fondi Pnrr e che, in questo ultimo anno, ha coinvolto diverse zone della città.