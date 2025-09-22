A Vercelli, la presentazione del libro curato da Monica Canalis “50 ritratti del Cattolicesimo democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica”

Lunedì 29 settembre alle ore 18.30 verrà presentato a Vercelli il volume “50 ritratti del Cattolicesimo democratico. Da Rosmini a Sassoli: volti e storie di una cultura politica” curato da Monica Canalis ed edito da Capricorno, con la postfazione di Ernesto Maria Ruffini.

La presentazione avverrà nell’Aula Magna del Seminario arcivescovile, in Piazza Sant’Eusebio, con la partecipazione del presidente di Terzjus Luigi Bobba, del presidente delle ACLI vercellesi Cesare Daneo, del direttore del Corriere Eusebiano Luca Sogno e con le letture delle giovani Francesca Mairone ed Erica Valerio.

Il libro è una raccolta foto-biografica di ritratti: volti e storie di 50 uomini e donne, pensatori, politici, sindacalisti, insegnanti, animatori sociali, che hanno interpretato la cultura politica del Cattolicesimo democratico, contribuendo in modo determinante alla nostra democrazia.

Tra questi 50 ritratti spiccano anche figure con solide radici vercellesi, come Giulio Pastore, fondatore della CISL.

In un tempo appiattito sul presente, sugli slogan e sulla propaganda, scavare alle radici del pensiero politico, facendo i conti con la storia, è un esercizio inconsueto, ma fecondo. Anche perché, senza le culture politiche, senza le idee e la visione, la politica è miope, non riesce a disegnare il futuro e si riduce a personalismo, cinico calcolo e mera gestione del potere. Senza le culture politiche Cattolico democratica, socialista e liberale non sarebbe nata la nostra Costituzione e senza l’attualizzazione ed il rinvigorimento di queste culture politiche non avremo gli strumenti per affrontare l’attuale crisi della democrazia.

Non si tratta di un libro confessionale o di partito, ma di un libro di cultura politica. Non ha una funzione commemorativa, ma formativa, soprattutto per i giovani. Conoscere questi 50 uomini e donne, che hanno fatto cose grandissime, pur affrontando difficoltà enormi (fino al martirio nei casi di Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Vittorio Bachelet e Roberto Ruffilli), può aiutarci ad affrontare il presente.

Il libro è un’opera collettiva, resa possibile dal contributo di 50 autori, uno per ogni personaggio. Luigi Bobba, che interverrà a Vercelli, è uno di questi illustri autori che accompagneranno la presentazione in giro per l’Italia.

