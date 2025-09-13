Pro Vercelli - Virtus Verona 0-2 (Sconfitta amara e un po' immeritata per le bianche casacche)

Pro Vercelli – Virtus Verona 0-2

Marcatori: Fabbro (VV) al 38' a all'86';

Perdere fa sempre male, ma la Pro vista nei primi 20', prima dell'espulsone di Rutigliano, e quella vita nella ripresa ha ben giocato, sfiorando il pareggio. Invece è arrivato, proprio nel miglior momento dei bianchi, il gol del 2 a 0 per gli ospiti. Insomma, la prestazione c'è stata.



Primo tempo

Tiro di Iotti parato con faciltà da Alfonso; risponde Mancini, sfera che sfila nel fondo controllata da Livieri.

11'. Cross di Iotti dalla destra, Comi impatta la sfera ma è in equlibrio precario perché marcatissimo, palla alta.

Ammonito Rutigliano per un brutto fallo su Zarpellon. Prima revisione al Var di C. La Virtus chiede l'espulsione. L'arbitro decide per l'espulsione.

Dopo 20 minuti, Pro Vercelli in inferiorità numerica.

Bassi salta Piran, palla a Zerpellon, palla alta.

Dopo la prima mezz'ora i migliori della Pro Vercelli sono Mallahi (il più pericoloso, davanti), Iotti (onnipresente), e Clemente (sempre su pezzo nelle chiusure).

Santoni, dopo l'espulsione di Rutigliano, propone un 4-4-1. Insomma. A. Sow e Mallahi devono abbassarsi.

Virtus, per forza di cose, padrona del campo.

33'. Tiro a giro di Fabbrai, para Livieri.

38'. Gran gol della Virtus Verona con Fabbro che, dalla destra, si accentra e poi sferra un tiro che trafigge Livieri. Difesa della Pro ferma: i giocatori pensavano che la sfera fosse uscita dal campo.

Pro in affanno e Vitus Verona vicina al gol con Toffanin.





Secondo tempo

Santoni manda in campo Akpa Akpro in sostituzione di Comi. Probabilmente sarà Sow a giostrare come unica punta, cercando di sfruttare la sua velocità su auspicabili ripartenze.

La Pro prova a pungere con Akpa Akpro, ma Alfonso interviene prima che la sfera arrivi a Sow.

Bella giocata sullo stretto di Mallahi con parata di Alfonso, ma il gioco era fermo.

Pro Vercelli vivace.

58'. Pro vicina al gol. Akpa Akpro, con caparbietà, si impossessa di una palla destina a uscire, si accentra e serve Carosso che tira di destro, cohe non è il suo piede, e sfera alta non troppo.

66'. Due cambi di Santoni: escono O. Sow e Carasso, entrano A. Sow e Pino.

74'. Botta di Pino dalla distanza, conclusione di buoina fattura ma la sfera va alto.

77'. Piran serve Pino, altra gran botta, ottima parata di Alfonso.

79'. Traversa direttamente dalla bandierina di Iotti. Bravo comunque Alfonso a salvarsi con l'aiuto del legno.

Akpa Akpro crolla a terra in area, Santoni chiede il Var. Niente penalty.

86'. Raddoppio della Virtus Verona: Fabbro, appostato sul secondo palo, anticipa Clemente e insacca. Fine delle speranze. Peccato.

Bella azione e bella conclusione di O. Sow dopo una bella combinazione con Akpa Akpro, gran parata di Alfonso, forse il migliore della Virtus Verona.

Quattro di recupero con la Pro che ci prova con Iotti, ma arriva la seconda sconfitta consecutiva.

Ma, rispetto a Brescia, è stata tutta un altra storia.

Formazioni

Pro Vercelli: Livieri; Piran (Ronchi dall'80'), Clemente, Coccolo, Carosso (Pino dal 66'); Rutigliano, Huiberts, Iotti; Mallahi, Comi (Akpa Akpro dal 46'), A. Sow (O. Sow dal 66'). A disposizione: Passador, Lancellotti, Marchetti, Burruano, Coppola, Tarantola, O. Sow, Emmanuello, Pino, Akpa Akpro. All. Santoni.

Virtus Verona: Alfonso; Daffara, Toffanin, Munaretti (Amadio dal 75'); Patanè, Muhameti, Zarpellon (Cuen dal 68'), Fanini (Bulevardi dal 68'), Bassi; Fabbro, Mancini (Pagliuca dal 68'). A disposizione: Scardigno, Sibi, Cielo, Lodovici, Amadio, De Marchi, Fiorin, Filippi, Pagliuca, Cuel, Bulevardi, Odogwu. All. Fresco.



Arbitro: Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona

Espulso Rutigliano (PV).