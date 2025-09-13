Pro Vercelli sotto di 1 gol con la Virtus Verona dopo 45'

Pro Vercelli – Virtus Verona 0-1
Marcatori: Fabbro (VV) al 38';
Primo tempo
Tiro di Iotti parato con faciltà da Alfonso; risponde Mancini, sfera che sfila nel fondo controllata da Livieri.
11'. Cross di Iotti dalla destra, Comi impatta la sfera ma è in equlibrio precario perché marcatissimo, palla alta.
Ammonito Rutigliano per un brutto fallo su Zarpellon. Prima revisione al Var di C. La Virtus chiede l'espulsione. L'arbitro decide per l'espulsione.
Dopo 20 minuti, Pro Vercelli in inferiorità numerica.
Bassi salta Piran, palla a Zerpellon, palla alta.
Dopo la prima mezz'ora i migliori della Pro Vercelli sono Mallahi (il più pericoloso, davanti), Iotti (onnipresente), e Clemente (sempre su pezzo nelle chiusure).
Santoni, dopo l'espulsione di Rutigliano, propone un 4-4-1. Insomma. A. Sow e Mallahi devono abbassarsi.
Virtus, per forza di cose, padrona del campo.
33'. Tiro a giro di Fabbrai, para Livieri.
38'. Gran gol della Virtus Verona con Fabbro che, dalla destra, si accentra e poi sferra un tiro che trafigge Livieri. Difesa della Pro ferma: i giocatori pensavano che la sfera fosse uscita dal campo.
Pro in affanno e Vitus Verrone vicina al gol con Toffanin.
Secondo tempo
xxx
Formazioni
PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso; Rutigliano, Huiberts, Iotti; Mallahi, Comi, A. Sow. A disposizione: Passador, Lancellotti, Marchetti, Burruano, Coppola, Tarantola, O. Sow, Emmanuello, Pino, Akpa Akpro. All. Santoni.
VIRTUS VERONA (3-5-2): Alfonso; Daffara, Toffanin, Munaretti; Patanè, Muhameti, Zarpellon, Fanini, Bassi; Fabbro, Mancini. A disposizione: Scardigno, Sibi, Cielo, Lodovici, Amadio, De Marchi, Fiorin, Filippi, Pagliuca, Cuel, Bulevardi, Odogwu. All. Fresco.
Arbitro: Enrico Eremitaggio della sezione di Ancona
Espulso Rutigliano (PV).
Ammoniti: