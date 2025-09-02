Varallo Vecchio, disagi per la chiusura del parcheggio ex Agip

Riceviamo e pubblichiamo.

A seguito del termine della convenzione tra la proprietà e il Comune, è stato chiuso al pubblico il parcheggio ex Motel Agip, area che era utilizzata da diversi abitanti della zona: la situazione sta creando non pochi disagi ai residenti. Alla luce del divieto di sosta oggi in vigore, la mancanza di informazioni chiare circa la possibile futura fruibilità del parcheggio e di alternative rischia di aggravare le difficoltà legate alla mobilità e alla vivibilità del quartiere.

A oggi, non risulta alcuna comunicazione ufficiale circa una possibile riapertura temporanea o definitiva dell’area. Per questo motivo, alla luce di diverse segnalazioni che mi sono giunte, si chiede all’Amministrazione comunale di fornire notizie sul futuro del parcheggio e, nell’attesa dei lavori di riqualificazione già annunciati, di valutare soluzioni alternative. In particolare, proporrei di valutare l’utilizzo temporaneo dell’area adiacente al Parco D’Adda, poco distante, come parcheggio di servizio. Una misura semplice e attuabile che consentirebbe di ridurre i disagi dei residenti. Al contempo, non andrebbe a sottrarre posti auto ai fruitori nell'adiacente area del vicino centro benessere di Villa Becchi, che rappresenta a sua volta una realtà di interesse per la città e che potrebbe vedere dei posti auto occupati, comprensibilmente, dai residenti invece che dai clienti.

Mi auguro che la questione possa essere affrontata con la necessaria attenzione e con spirito costruttivo, individuando soluzioni pratiche e concrete nell’interesse della comunità di Varallo Vecchio.