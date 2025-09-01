Tesoro del Duomo: settembre apre nel segno del riso

Il Museo del Tesoro del Duomo riprende le attività, giovedì 4 settembre, con il tradizionale appuntamento "Dal sapere al sapore. Manoscritti e birre tra carte, luppolo e… riso". In omaggio al festival internazionale Risò, l'edizione di quest'anno vede il ritorno del Birrificio Abbà di Livorno Ferraris, che tra le sue produzioni annovera proprio una birra di riso. Il turno delle 21.15 è completo, ma c'è ancora qualche posto per l'appuntamento delle 18. Per prenotazioni: info@tesorodelduomovc.it oppure 3318083903 (anche WhatsApp).

Venerdì 5 settembre alle 17, invece, la conferenza di Giovanni Ferraris, già presidente della Società Storica, inaugura la mostra "Benedetto riso". Tra i documenti dell’Archivio Capitolare vi sono numerose e diverse informazioni legate al territorio, alla sua coltivazione e alla sua trasformazione nel corso dei secoli: "Benedetto riso. Dalle giornate dei canonici alla tavola" è la mostra dedicata alle carte e ai documenti che raccontano la storia del riso, dal punto di vista del Capitolo Metropolitano di Sant'Eusebio, organizzata in occasione di Risò, all'interno delle iniziative di RisòFF, che si terrà dal 12 al 14 settembre.

L'esposizione temporanea dedicata al territorio e al suo cereale principe, sarà aperta al pubblico dal 5 al 28 settembre, senza maggiorazione al costo di ingresso al Museo: la mostra è realizzata in collaborazione con l'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi e la Società Storica Vercellese.

Oltre ai documenti dell'Archivio, saranno esposti alcuni volumi sul tema e un'opera di Giorgio Sambonet, provenienti della collezione di Giovanni Ferraris, e fotografie del territorio realizzate da Massimo Mormile.

Ad aprire la mostra, venerdì 5 settembre alle 17, la conferenza "Dalla malaria alla bellaria", dello stesso Ferraris. Ingresso libero e gratuito, gradita la prenotazione a info@tesorodelduomovc.it o contattando il 3318083903 (anche WhatsApp).