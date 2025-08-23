 / Borgosesia

Borgosesia | 23 agosto 2025, 09:07

Pray, trentenne cade con il parapendio

Durante l'atterraggio si è procurato ferite da codice giallo

Pray, trentenne cade con il parapendio

Momenti di paura, venerdì 22 agosto a Pray, dove un giovane di circa 30 anni è rimasto vittima di un incidente mentre era in volo con il parapendio.

L’allarme è scattato nel pomeriggio: i soccorsi hanno inizialmente classificato le sue condizioni come molto gravi, in codice rosso. Dopo i primi accertamenti e le cure ricevute, il quadro clinico è però apparso meno preoccupante ed è stato rivalutato in codice giallo.

Sembra che durante la fase di atterraggio nel campo abbia avuto problematiche tecniche e sia caduto procurandosi delle ferite. Sarebbe poi stato lui stesso a chiamare il 118 in quanto era cosciente, ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli. 

Le dinamiche dell’incidente sono comunque in fase di accertamento.

dal corrispondente a Biella

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore