Evento saltato, ma dopo tre mesi spunta la determina di pagamento

Doveva partecipare alla festa dello Sport dello scorso settembre per incontrare associazioni e atleti locali. E, nella presentazione social della manifestazione , il Comune di Borgosesia aveva sottolinato l'importanza di avere, come ospite d'onore dell'evento, Chicco Evani, indimenticato calciatore del Milan e allenatore di fama. Una visita gestita attraverso il Milan Club "Franco Baresi" di Trino, a cui il Comune aveva affidato l'incarico di organizzare un evento che, tuttavia, non si è mai realizzato. Avverse condizioni meteo avevano spinto gli organizzatori a modificare in corsa il programma e, forse per il medesimo motivo, anche l'incontro con Evani era saltato.

Niente di strano se non fosse che, nei giorni scorsi, una determina pubblicata all'albo pretorio del Comune assegna al Milan Club di Trino i 2.400 euro più Iva, concordati per l'organizzazione dell'appuntamento. Un atto amministrativo che non è sfuggito a chi spulcia con attenzione l'albo pretorio. Così, di chat in chat, l'atto è arrivato alle mail delle redazioni dei giornali. E il sindaco della cittadina è intervenuto per precisare che, alla società organizzatrice, sarebbe stato liquidato solo l'acconto e non l'intera somma concordata per l'evento poi saltato. Se la precisazione fosse stata contenuta anche nella determina, probabilmente nessuno avrebbe avuto alcunché da dire.