Sabbia, sos per le strade: «Serve manutenzione urgente»

Riceviamo e pubblichiamo.
La situazione della viabilità in Frazione di Sabbia, già segnalata dai cittadini da diversi mesi per le sue condizioni di dissesto e potenziale pericolo per la pubblica incolumità, non ha ancora visto alcun tipo di intervento da parte dell’Amministrazione comunale, analogamente a quanto succede con la manutenzione della Palestra Italo Grassi.
Le immagini recentemente raccolte testimoniano con chiarezza come le lastre in pietra, sollevate o disallineate, rappresentino un concreto rischio per i pedoni, in particolare per le persone anziane, i bambini e chi ha difficoltà motorie, oltre che a rendere difficoltoso il transito di merci con motocarriole, molto spesso utilizzate dai residenti. Si tratta di una criticità non marginale che merita la dovuta attenzione, anche alla luce delle segnalazioni già pervenute.
A fronte di questa persistente situazione di incuria, si auspica un celere intervento da parte dell’Amministrazione, nella persona del prosindaco, affinché si proceda alla manutenzione in tempi ragionevoli come avviene anche in altre parti del Comune, ad esempio nella centralissima via Umberto I, pavimentata con materiali analoghi.
Rivolgo infine un nuovo invito a una maggiore attenzione verso i bisogni quotidiani dei cittadini, che meritano risposte puntuali e concrete.