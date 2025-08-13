Pray, 28enne milanese denunciata per abbandono di rifiuti

I Carabinieri Forestali di Pray (BI) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Biella una donna, 28 anni, residente nel milanese, per abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo. Le indagini, avviate a seguito del ritrovamento di diversi sacchi neri di rifiuti indifferenziati, hanno permesso di risalire alla responsabile.

I rifiuti erano stati abbandonati nel mese di giugno, nei pressi della chiesa situata in via Don Minzoni, nella frazione Pianceri del comune di Pray. L'attività investigativa del Nucleo Carabinieri Forestali di Pray ha consentito di identificare la proprietaria dei rifiuti, che è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'articolo 192, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.