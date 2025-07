Stefano Romano nuovo Presidente di UPO Alumni, Associazione dei laureati UPO

E’ il Dott. Stefano Romano il nuovo Presidente di UPO Alumni, Associazione dei laureati UPO. Stefano Romano, laurea magistrale in Scienze Politiche con indirizzo Studi europei presso l'Università del Piemonte Orientale di Alessandria, papà di Laura e Gaia è un dipendente ministeriale, impegnato come Consigliere UPO Alumni già nel precedente mandato. Il Vicepresidente Vicario è il Dott. Alessandro Balbis, vercellese, consulente aziendale, laureato vecchio ordinamento in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia presso l'Università del Piemonte Orientale a Novara, sposato e papà di Martina e Maya. La Vicepresidente aggiunta è la Dott.ssa Elena Parisi, vercellese, impiegata, mamma di Ginevra. Il nuovo tesoriere è il Dott. Andrea Mattaliano, libero professionista vercellese. La Dott.ssa Ines Ventura, nata a Borgosesia e vercellese di adozione, Laurea triennale in Lettere e Filosofia e Laurea Specialistica in Filologia e Linguistica Moderna Classica e Comparata da 10 anni trasferita a Vercelli è Docente di Lettere in ruolo a tempo indeterminato presso Istituto Comprensivo “G. Ferrari” a Vercelli e Mamma di Giulia è la nuova Segretaria. Completano il Consiglio il Dott. Marco Bosio, con l’incarico di Responsabile web, social e digital creator, il Dott. Antonio Poggi Steffanina, novarese, col ruolo di Responsabile Area Bandi e Premi.

E’ membro onorario dell’Associazione il Magnifico Rettore Prof. Menico Rizzi.

Il collegio dei revisori è costituito dai Dottori Carmen Aina, novarese e laureata in Economia e Commercio all’Università del Piemonte Orientale, dove attualmente è professoressa associata di Politica Economica presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Andrea Sampietro, vercellese, laureato UPO, commercialista e revisore contabile e Davide Roncarolo, vercellese, laureato UPO, commercialista e revisore contabile.

“Ringrazio i soci di UPO Alumni per la fiducia accordata al nuovo Consiglio Direttivo con il quale apriremo a breve un nuovo triennio per contribuire alla diffusione dello spirito e dei valori dell’Università del Piemonte Orientale. Siamo già al lavoro ai tanti impegni e scadenze che ci attendono nel breve. Il nostro ringraziamento al precedente Consiglio Direttivo a partire dalla Prof.ssa Stefania Cerutti e la Dott.ssa Marianna Celsi, la Dott.ssa Ivana Giovanetti e il Dott. Beppe Liuzzo. Ora lavoreremo nel segno della continuità pur impostando un programma che terrà conto delle nuove necessità, in costante divenire ma sempre nell’alveo delle preziose indicazioni dei vertici dell’Università del Piemonte Orientale.

E’ un gruppo eterogeneo con competenze diffuse in grado di essere un valido ausilio per le attività di UPO per assicurare un costante connubio tra UPO e Alumni – ha dichiarato Stefano Romano Presidente UPO Alumni”

“La sinergia con l’Università sarà fondamentale, l’obiettivo dichiarato è quello di aumentare in maniera esponenziale la base associativa, assicurare servizi e rafforzare il collegamento tra laureati UPO, di ogni disciplina. Si prospetta un triennio di inteso lavoro a favore degli associati, attraverso l’organizzazione di eventi, manifestazioni e servizi, in collaborazioni con i rappresentanti delle istituzioni locali, le Fondazioni, le Associazioni e chiunque voglia collaborare nei tre poli universitari: Vercelli, Novara ed Alessandria – ha dichiarato Alessandro Balbis, Vicepresidente Vicario”

Per info, tesseramento e gli aggiornamenti riguardanti UPO Alumni, si può consultare il sito upoalumni.uniupo.it oppure scrivere ad alumni@uniupo.it .