«Tiziano Gessi, punto di riferimento per la comunità»

Riceviamo e pubblichiamo.

Con profonda commozione e sincera gratitudine ricordiamo il nostro amico e socio Tiziano Gessi, che ci ha lasciati troppo presto, circondato dall’affetto di una comunità che oggi lo piange, ma che non dimenticherà mai il valore della sua amicizia.

Tiziano è stato per il Lions Club Valsesia un punto di riferimento per dedizione, generosità e spirito di servizio. Con il suo impegno discreto ma costante, ha saputo incarnare i valori lionistici in ogni gesto, offrendo il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della Comunità, sempre con il sorriso ed una parola gentile per tutti.

La sua presenza tra noi era una certezza: uomo di grande integrità, ricco di umanità, capace di ascoltare e di costruire legami sinceri. Lascia un vuoto profondo, ma anche un esempio che continuerà a ispirarci.

A nome di tutti i soci del Lions Club Valsesia, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alla famiglia di Tiziano: alla moglie Elisetta, alla figlia Alessandra e al marito Adriano, nostro socio, al fratello Umberto.

Pochi giorni fa, per l'ultimo meeting dell'anno Lionistico 2024-2025, con il passaggio della campana, eravamo proprio stati ospiti all’elegante Agriturismo La Burla, da te creato caro Tiziano: grazie per tutto ciò che hai fatto e per quello che hai rappresentato. Ti porteremo sempre con noi.