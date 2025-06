Nel ricordo di don Scavarda nasce un parco giochi inclusivo

Caresanablot inaugura oggi, sabato 28 giugno, il parco in ricordo di don Augusto Scavarda, amatissimo parroco morto nel gennaio 2023. Uno spazio di oltre 6 mila metri quadri, a fianco della chiesa, che si compone di un parco giochi inclusivo, due sguinzagliatoi e, a breve, di un campetto da beach volley. Il taglio del nastro è in programma alle 17: a fianco del sindaco, Mauro Casalino, sono attesi l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo e il presidente della Provincia, Davide Gilardino. Dopo la messa, celebrata sul sagrato della chiesa di Santa Cecilia, sono in programma il concerto della formazione «Drums Collective», diretta da Claudio Saveriano e composta da studenti della Vallotti il rinfresco a cura dell'Associazione Folckloristica Caresanablottese. Nell'area, oltre a giochi inclusivi, utilizzabili anche da bambini con disabilità, c'è la coloratissima «Panchina dei bambini», realizzata dalla pittrice Lorena Fonsato.

Una riqualificazione per la quale il sindaco Casalino e la sua amministrazione hanno riunito una vasta rete di sostenitori e partner. «Parrocchia e Diocesi, proprietarie con il Comune dell'area e poi Fondazione Crv e un pool di aziende del paese», spiega il primo cittadino. «Grazie al loro contributo - aggiunge - è stato possibile acquistare i giochi, pagare l'impianto di illuminazione e dotare il giardino di strutture che lo rendano attrattivo».

«Per le aziende di Caresanablot è stata l'occasione di consolidare l'alleanza con un paese che ci ha accolti e sostenuti nei nostri progetti di crescita» è il commento dell'imprenditore Angelo Santarella, gruppo Nuova Sa-Car.

L'area, completamente recintata, sarà poi completata con la messa a dimora di alberi che contribuiscano a mitigare le temperature estive e verrà messa a disposizione di associazioni del territorio che intendano organizzare eventi destinati a valorizzare inclusione e socialità tra i più piccoli.