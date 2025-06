Altri 238mila euro per via Garibaldi: perché questo esborso ulteriore?

Interrogazione del Gruppo del Partito Democratico e del Gruppo lista Bagnasco sindaco

sui Lavori Viale Garibaldi

Premesso che con delibera è stata approvata una variante al progetto di riconversione di Viale Garibaldi e che la spesa necessaria per realizzare questi lavori è di euro 238.419,87

Rilevato che la delibera specifica che tali modifiche hanno come finalità l’esecuzione di opere necessarie per una migliore riuscita dell’intervento (Si precisa che la spesa è necessaria per “far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera sia per esigenze sopraggiunte e sia per situazioni impreviste”)

Si interroga l’Amministrazione comunale per sapere quali siano le novità che hanno reso “nuove” e “sopraggiunte” le esigenze che hanno causato l’ulteriore esborso economico

e se l’intervento predisposto vada a completare la progettualità o ci siano ancora ulteriori investimenti necessari