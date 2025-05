Bloccato nell'ascensore: anziano soccorso dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione, nella serata di venerdì a Trino, per un anziano colpito da un malore mentre si trovava all'interno di un ascensore bloccato. Per i soccorsi sono state mobilitate due squadre dei Vigili del Fuoco, una della Centrale di Vercelli e una volontaria dal distaccamento di Trino: l'intervento è avvenuto intorno alle 21 in corso Cavour.

I Vigili del Fuoco arrivati hanno avviato in pochi minuti le procedure per lo sblocco dell' ascensore riportandolo al piano e coadiuvati dai Sanitari della P.A.T. hanno prestato soccorso al malcapitato, in seguito sono state completate le procedure per la messa in sicurezza