Nuovi ingressi nella Lega: tra loro i sindaci Quirci, Longo e Brunetti

Incontro con Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera dei Deputati e segretario regionale Lega Piemonte, per i militanti vercellesi che si sono dati appuntamento ad Arborio.

«E' stata una serata molto importante per fare il punto sulla posizione del nostro movimento su molti temi territoriali e nazionali su cui lavoriamo da tempo, in particolare, si è parlato di difesa della Sanità nella nostra Provincia, soprattutto nelle aree più svantaggiate, di trasporti ed infrastrutture, di turismo, di cultura e di ambiente - dice il segretario proviniale Daniele Baglione -. Un vero e proprio punto della situazione attuale e degli sviluppi futuri fatto alla presenza del nostro segretario regionale, Riccardo Molinari, la cui attenzione e presenza sono sempre costanti».

La serata è stata l'occasione per presentare anche alcuni nuovi ingressi: nel partito entrano i sindaci di Motta de Conti, Emanuela Quirci; di Palazzolo, Bruno Longo e di Formigliana, Davide Brunetti.

«Insieme a loro molti consiglieri comunali e vice sindaci - aggiunge Baglione -. Questo a rafforzare l’idea di movimento territoriale e radicato sul territorio che da sempre è e vuole essere la Lega. Abbiamo tra l’altro rimarcato l’importanza del lavoro costante dei componenti delle nostre consulte: 9 macroaree tematiche (sanità, agricoltura, cultura e tradizioni locali, tutela e valorizzazione della montagna, turismo, ambiente, trasporti, economia e sostenibilità, università) su cui lavorano nove gruppi di persone competenti nelle diverse materie per proporre idee e mettere a sistema esperienze e farle diventare progetti concreti nei comuni, nelle province, in regione e a livello nazionale».

Ricordando che le consulte sono aperte a tutti e che si può aderirvi contattando direttamente la Segreteria provinciale della Lega, Baglione assicurando che «La serata di Arborio è la prima di tante iniziative che abbiamo in cantiere e che, nei prossimi mesi presenteremo. Grazie al nostro Segretario Regionale per la fiducia nel nostro lavoro, grazie a tutti i componenti del direttivo provinciale e delle segreterie cittadine e grazie a tutti i militanti e gli amici della Lega per il sostegno costante e per il lavoro capillare a livello territoriale. Uniti si Vince».