Dramma a Santhià, muore dopo l'uscita di strada dell'auto

Dramma a Santhià dove, nella mattina di sabato, il conducente di una vettura ha perso la vita in corso XXV Aprile dopo che il mezzo è finito fuori strada in un incidente autonomo, probabilmente causato da un malore.

La tragedia si è consumata intorno alle 9: per i soccorsi, insieme al personale del 118, sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una volontaria da Santhià. All'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco il conducente della vettura era già fuori dall'abitacolo, con i sanitari impegnati in un purtroppo inutile tentativo di rianimazione cardiaca. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non c'è stato nulla da fare e in seguito ne è stato dichiarato il decesso dal medico presente. Un secondo occupante del veicolo, invece, è stato trasportato in pronto soccorso.

Il personale dei Vigili del Fuoco si è occupato di mettere in sicurezza vettura e scenario, mentre Carabinieri, Polizia stradale, Polizia Locale.hanno svolto gli accertamenti di competenza.