Corsa dei buoi a Caresana, Riva Vercellotti: “Attacco sconsiderato dei Cinque Stelle”

“Ancora una volta assistiamo ad un attacco sconsiderato dei Cinque Stelle contro una delle manifestazioni storiche che rappresentano il nostro territorio e il cuore della nostra identità. Le corse dei buoi non solo sono un momento di festa, ma un simbolo, a tutti gli effetti, di tradizione e di unione per la nostra comunità”. Lo dichiara il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Carlo Riva Vercellotti in replica al question time presentato ieri in Consiglio regionale dal Movimento Cinque Stelle e avente come oggetto “Tutela degli animali e rispetto delle normative durante la “Corsa dei Buoi” di Caresana (VC) e manifestazioni analoghe”.

“I buoi che animano il palio di Caresana, così come quello di Asigliano, godono di tutte le attenzioni e le cure necessarie prima e dopo la manifestazione e sono trattati meglio di tanti animali da compagnia - spiega Riva Vercellotti.

È triste vedere come certe forze politiche possano sottovalutare l'importanza di tali manifestazioni che rafforzano il sentimento di appartenenza ad una comunità.

Interrogazione, quella dei Cinque stelle, che dimostra tutta l’ignoranza di chi non conosce né le nostre più profonde tradizioni, tantomeno la cura e l’attenzione che viene riservata da sempre a questi magnifici animali.

Spiace molto quindi constatare come, per l’ennesima volta, la parte più radicale della sinistra sfrutti queste occasioni per scatenare un attacco contro le nostre tradizioni”.

“Fratelli d’Italia continuerà a sostenere e promuovere le manifestazioni storiche che compongono l’identità del nostro Piemonte.

Invito piuttosto - conclude Riva Vercellotti - quei partiti della sinistra che ammiccano con i nazi vegani ad occuparsi della barbara tradizione della macellazione islamica che prevede che ogni anno nella nostra regione vengano sgozzati migliaia di agnellini e bovini in un silenzio assordante, provocando enormi e inutili sofferenze agli animali”.