"Fuori dal gregge": in San Pietro Martire le borse d'arte di Diapsi

Le nuove realizzazioni del nostro laboratorio Brein, insieme alle opere degli artisti, coinvolti in questa edizione del progetto AttraVERSO il Lavoro con Arte" si potranno ammirare da giovedì 8 maggio (inaugurazione ore 17,30) nella ex chiesa di San Pietro Martire (Via Dante 93), sotto il titolo di “Fuori dal gregge”.

La collettiva per lo spunto artistico è a cura di Caterina Maggia, mentre la cura del progetto è di Lorena Chinaglia, Antonella Di Cosmo e Alice Monetti, tre pilastri di Brein, con la non indifferente parte grafica affidata a Valentina, Violetta De Luca.

In mostra opere di Francesco Campanella, Luigi Cei, Marinella Debbia, Silvio Fazio, Marina Ferrari, Lorena Fonsato, Anna Galli, Silvana Giannelli, Cate Maggia, Giò Marchesi, Luciano Maron Pot, Silvana Marra, Monica Mazzone, Emilio Mera, Walter Passarella, Anna Maria Raimo, Eliseo Stefan, Marina Tappa e gli oggetti realizzati dal team di Brein.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero dal 9 maggio al 30 maggio: dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18.30.

Le opere sono del gruppo “Box d’Arte” che ha svolto un tema intrigante, ogni artista ha creato una sua pecora, abbinandola ad un quadro. Ogni “pecora” ha una sua peculiarità che la pone “fuori dal gregge”. Le borse realizzate da Brein ne riprendono forme e colori. Il progetto è promosso da Diapsi, Brein e “Box d’Arte” e si realizza grazie al sostegno economico di Otto per mille della Chiesa Valdese, Fondazione CRT e Fondazione CRV e con i patrocini e la collaborazione di: Comune di Vercelli (fondamentale perché dà anche la disponibilità della prestigiosa sede espositiva), Asl Vc, Centro di Accoglienza Notturna Santa Teresa, Formater e Museo Borgogna.