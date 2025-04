Finisce il campionato della PFV, ma a testa alta

PFV

Campionato di serie B

Semifinale Coppa Piemonte – gara2

Martedì 29 aprile, Palapiacco





Pallacanestro Femminile Vercelli - Auxilium ad Quintum - 53-54

Parziali: 13-16: 24-24; 33-43; 53-54

Tabellino PFV: Bertelegni, Roggero 2; Stile 4; Ansu 1; Buffa 11; Acciarino 9; Deangelis 10

Gentilini 2; Coralluzzo 4; Bouchefra 8; Francia 2; Chillini; -. All.re Davide Simone ass. all. Andrea Congionti.





Finisce qui il campionato della PFV, sconfitta in gara 2 della semifinale di Coppa Piemonte per 53-54 da Auxilium ad Quintum che, così, accede alla finale.

Le vercellesi non hanno disputato, sotto il profilo strettamente tecnico, una delle loro migliori partite, ma hanno dato vita ad una contesa avvincente, restando sempre attaccate alle avversarie nel punteggio e ricucendo tre volte gli strappi prodotti dalle avversarie.

Queste ultime sono apparse più convincenti a rimbalzo, conquistando molte seconde palle e nel tiro da tre, dove si è praticamente decisa la partita.

Va detto che la PFV ha di fatto dovuto fare a meno a lungo di Ansu, infortunatasi in un’azione di gioco, e questo ha pesato non poco nell’economia generale, se si tine conto dell’ennesimo arrivo in volata.

Dopo una prima parte di gara assai equilibrata (13-16 al 10’), in cui nessuna delle squadre riusciva a distanziare l’altra, all’intervallo lungo il risultato era di perfetta parità: 24-24.

Era invece nel terzo periodo che le torinesi trovavano l’allungo decisivo - +10 - approfittando di alcuni momenti in cui la PFV entrava un po’ in confusione, per così dire.

Ma il cuore e la tenacia delle vercellesi consentiva loro ancora una volta di recuperare, anche grazie ad un serie di triple finalmente a segno, cosicché si arrivava sul 50 pari a poco più di un minuto dalla fine.

A questo punto gli arbitri si ergevano a protagonisti dopo aver a lungo” ignorato” le spinte delle torinesi in fase d’attacco e le mani addosso in difesa.

In sostanza uno di loro accordava canestro più fallo ad Auxilium nonostante il tiro fosse stato rilasciato dopo il fischio (e le torinesi non erano ancora in bonus) e l’altro sanzionava un fallo inesistente a 15” che portava le ospiti in lunetta. In totale 4 punti gentilmente omaggiati ed essendo finita a -1 è evidente il peso degli errori nei secondi finali.

Comunque la PFV, ancora una volta, ne è uscita a testa alta e, al di là degli arbitri, può recriminare su un po’di sfortuna (Ansu) e qualche errorino di troppo sia in fase conclusiva che in difesa: ma l’impegno e la determinazione sono stati costanti e sotto questo profilo la squadra va certamente elogiata in blocco, con tutte le sue componenti in campo e fuori campo per l’occasione.

L’obiettivo stagionale era essenzialmente la permanenza in serie B, e questo è stato meritatamente centrato già nella prima fase, confermandosi poi le vercellesi, con molteplici buone prestazioni nel girone per il titolo regionale, allorché si è battuta alla pari con le più titolate compagini che vi avevano avuto accesso.

Ora le ragazze di Davide Simone salutano il proprio caloroso pubblico, numeroso anche nell’ultima occasione stagionale, ringraziando sentitamente per il sostegno, e danno appuntamento alla prossima stagione che a breve sarà affrontata dallo staff dirigenziale.