Il sito internet della Provincia non comunica, perché?

Al Presidente della Provincia di Vercelli Oggetto: Interrogazione aggiornamento sito Internet istituzionale

Premesso che Il sito Internet della Provincia di Vercelli non risulta essere aggiornato in alcune sezioni rilevanti, tra le quali:

La sezione “Viabilità” è stata aggiornata l’ultima volta nel novembre 2024

La sezione “Protezione Civile” è stata aggiornata l’ultima volta nel febbraio 2020

La sezione “Allerta meteo” è stata aggiornata l’ultima volta nel febbraio 2022

Le sezioni “Home page” e “News” non sembrerebbero essere costantemente aggiornate

Sono altresì costantemente aggiornata le pagine social della Provincia, accessibili però ad un numero minore di persone rispetto al sito istituzionale;





Rilevato che

È dovere degli enti istituzionali garantire la comunicazione istituzionale per garantire trasparenza, coinvolgimento dei cittadini e informazione;

Il sito internet istituzionale rappresenta il canale più accessibile e diretto per la cittadinanza;

Appurato che

A titolo esemplificativo, durante i giorni 16-17, nel corso dei quali eventi metereologici estremi hanno causato problematiche in diverse aree del territorio provinciale, non è stata comunicato sul sito della Provincia la chiusura dei tratti stradali non percorribili o chiusi per prevenire situazioni pericolose per la viabilità; Per comunicare tali modifiche la Provincia ha utilizzato esclusivamente i social network della Provincia stessa e il Presidente della Provincia ha utilizzato i propri;

Considerato che

Non tutti i cittadini della Provincia di Vercelli dispongono o sono tenuti a disporre di social network o sono tenuti a seguire i profili social della Provincia o del Presidente della Provincia;

Deve essere altresì garantita la più possibile diffusione delle informazioni adottando tutti i canali disponibili (incluso l’utilizzo dei social per una maggiore condivisione), a partire dal sito istituzionale della Provincia, come fonte più accessibile in maniera indiscriminata a tutti i cittadini del territorio;

Nel caso specifico, gli eventi estremi tenutisi nei giorni 16-17 aprile sono destinati ad aumentare nel corso degli anni a causa dei cambiamenti climatici dovuti alle emissioni antropogeniche, occorre quindi essere preparati per garantire informazioni rapide, dirette e il più possibili raggiungibili per la popolazione;

Si interroga il Presidente della Provincia per sapere

Se si intenda rivedere e tenere costantemente aggiornato il sito della Provincia;

Se esista un piano di comunicazione per la gestione delle emergenze, come quelle intercorse a causa degli eventi estremi citati, e per quale motivo non si sia data dovuta comunicazione tramite il sito istituzionale;