«Finisce la stagione del lucro sull'acqua»

Riceviamo e pubblichiamo.

La scelta della gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale Biellese-Casalese-Vercellese comunicata dal commissario regionale Andrea Fluttero, che ha stabilito per l'affidamento a una società interamente partecipata da enti pubblici, riscuote il consenso dei nostri comitati e associazioni locali che da anni si battono per questo tipo di gestione. I cittadini avevano voluto così con il referendum del 2011, e anche gran parte dei Comuni di quest'ambito territoriale appoggiano tale scelta. In questi anni più volte abbiamo organizzato, a Vercelli e a Biella, gazebo informativi con raccolte di firme, e abbiamo parlato della questione con numerosi cittadini che concordano con noi sul fatto che l’acqua sia un bene comune e non una merce su cui lucrare. Il percorso, come ha spiegato il commissario, necessita di buoni manager e un paio d'anni per essere portato a termine secondo un cronoprogramma definito, ma finalmente si va nella giusta direzione: i soldi che i cittadini pagano per l'acqua non devono più finire in tasca ai soci delle aziende di gestione ma dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli investimenti, per migliorare il servizio, per diminuire le perdite della rete idrica, ecc., contenendo anche le tariffe agli utenti. Ci impegniamo ora a seguire da vicino il corretto completamento del percorso affidato alla società pubblica BCV Acque Spa nell’ottica dell’acqua “bene comune”. Ma già oggi possiamo affermare che con la decisione del commissario si compie un passo importante per chiudere la stagione del lucro sull'acqua.