Il gruppo Marazzato e l'ambiente

Il Soroptimist Club di Vercelli, presieduto dall’avv. Patrizia Longo, ha dedicato la serata conviviale di mercoledì 12 febbraio alla tematica della salvaguardia dell’ambiente, che costituisce uno dei tratti qualificanti della mission del Club. A parlarne è stato invitato Alberto Marazzato, amministratore delegato dell’omonima azienda vercellese, leader nel settore. Il relatore ha ripercorso, con giustificato orgoglio, la storia dell’azienda familiare, iniziata nel 1952 con l’acquisto, da parte del nonno Lucillo, di un camion Fiat 680N, adibito ben presto al trasporto di materiali chimici e infiammabili, rivelando fin da subito un interesse per i temi ambientali. Successivamente, grazie al lungimirante spirito imprenditoriale del papà Carlo, l’impresa diversificò i suoi interventi nei settori del trattamento degli spurghi civili e industriali (con “Spurgo Service”), dello stoccaggio dei rifiuti solidi, delle bonifiche (soprattutto dell’amianto) e di pronto intervento nelle emergenze ambientali. Grazie all’impiego di professionalità di alto livello e alla ricerca di soluzioni tecnologiche sempre più avanzate, il Gruppo Marazzato si è ampliato, anche con l’acquisizione di impianti e di piattaforme polifunzionali per lo stoccaggio, smaltimento e recupero dei rifiuti, fino ad impiegare oltre trecento dipendenti e ad attivare progetti a livello nazionale ed europeo.

Alberto Marazzato ha svelato alle numerose soroptimiste presenti il segreto di questo grande e meritato successo: rapidità nelle decisioni, senso pratico, concretezza, predisposizione al lavoro di squadra, e soprattutto dedizione e volontà di migliorarsi continuamente, aprendosi a nuove opportunità pur nella continuità con le proprie radici famigliari. In questa direzione nel 2023 è stata costituita la Fondazione Marazzato, che si occupa di promuovere, soprattutto tra i giovani, la cultura della tutela dell’ambiente e dell’economia circolare. Ed è su questo fronte che il Gruppo ha incontrato il Soroptimist di Vercelli, sostenendolo come sponsor nelle iniziative per la celebrazione del Sessantennale del Club nel settembre scorso; ed è auspicabile che questa rete di collaborazione prosegua in futuro.