Atc Piemonte Nord, verso la chiusura i cantieri dei Cappuccini

Alla guida di Atc Piemonte Nord da fine 2020, l'avvocato verbanese Marco Marchioni è stato recentemente confermato presidente dell'agenzia territoriale per la casa che gestisce anche il patrimonio di residenzialità pubblica nel vercellese.

«E’ stato un periodo non facile ma soddisfacente sotto ogni punto di vista, dove molto è stato fatto in direzione del miglioramento complessivo delle condizioni abitative dei nostri 60 mila utenti, ma molto ancora resta da fare - dice Marchioni -. Già dalle prime riunioni del nuovo Cda saranno discusse idee e strategie e disegnato il futuro a breve e medio termine. L’agenda è piena, i prossimi impegni saranno rivolti ad una crescente valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Agenzia».

Sono circa 15mila tra alloggi, box e negozi, suddivisi nelle quattro province di competenza, Novara, Biella, Vco e Vercelli.

«Il nostro obiettivo, non certo facile data la vetustà di una parte delle palazzine che gestiamo – rimarca Marchioni –, è quello di cercare di migliorare le condizioni di vita generali dei nostri inquilini, offrendo loro appartamenti sempre più moderni e tecnologici che nulla hanno da invidiare a quelli a disposizione sul mercato privato. Alla luce delle tante trasformazioni in atto nella società, pandemia, post Covid, rincari energetici, guerre e non soltanto che toccano da vicino in particolar modo i segmenti più fragili delle popolazioni e tra questi anche gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il nostro impegno è quello di proseguire a lavorare a fari spenti, confidando anche negli aiuti economici di Stato, Regione ed Europa, perché migliorare le case popolari significa migliorare un po’ le nostre comunità».

Tra le priorità da affrontare la lotta alle morosità. «Lo abbiamo fatto – spiega – in un’ottica di giustizia ed equità sociale nei confronti di chi, silenziosamente, aspetta da tempo di avere una casa. Da anni insistiamo nel far passare l’informazione che l’Ente procede con le ingiunzioni fiscali, i pignoramenti e che chiede ai Comuni di pronunciare ed eseguire le decadenze. Gli inquilini se ne rendono conto più di prima e così vengono a concordare piani di rientro, per non essere costretti ad abbandonare l’alloggio prima del tempo. D’altronde, non è giusto che chi non paga un affitto medio calmierato di 96 euro, tolga il posto a chi è in graduatoria ed attende pazientemente, e con sacrifici, di ottenere ciò che dovrebbe essere un suo diritto».

E proseguono anche le inaugurazioni di palazzine riqualificate ex novo o in parte. A Vercelli si è chiuso sul finire del 2024 il cantiere con fondi Pnrr per 1,2 milioni avviato nell’estate dell’anno precedente ai Cappuccini, mentre a breve, sempre a Vercelli, se ne chiuderà un secondo in via Pollone.

Per facilitare, poi, il rapporto con gli utenti, sono state attuate una serie di migliorie nel settore comunicazione: dal contact center attivo h24, 365 giorni l’anno per la segnalazione dei guasti, al risponditore virtuale nella home page del sito, sino ad un’applicazione gratuita per prenotare gli incontro col personale Atc ed evitare così le code.