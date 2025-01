Incidente in autostrada: auto distrutta, conducente ferito

Ancora un incindente sulle autostrade che attraversano il territorio vercellese. Intonro alle 15 di giovedì le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella volontaria di Santhià sono intervenute sulla autostrada A5 direzione Ivrea al km 15+400 per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

All'arrivo del personale l'unica persona coinvolta nel sinistro era già affidata alle cure del personale sanitario; i Vigili del Fuoco hanno quindi hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura, che nell'impatto con il guard rail ha riportato pesanti danni, e dell'area interessata.

Presente anche la Polizia stradale e il personale dell'autostrada per la gestione della viabilità.