Prende avvio a Vercelli il Comitato per la Costituente Liberal Democratica, un importante passo verso la costruzione di un nuovo partito che si inserisce nel solco della tradizione liberal democratica e riformatrice. La Costituente vede la partecipazione degli esponenti provenienti da LIBERAL FORUM, LIBDEM, ORIZZONTI LIBERALI, NOS e PER nell'intento di costruire un’alternativa politica alle attuali forze di destra e di sinistra sempre più polarizzate verso gli estremi.

Il nascente partito Liberal Democratico, il cui lancio ufficiale è avvenuto a Milano il 14 settembre 2024, nell’ambito di un evento promosso da NOS e a cui hanno preso parte numerosi attivisti e leader politici, si propone di essere una casa per chiunque voglia contribuire al cambiamento del Paese, dando continuità alla tradizione liberale e promuovendo politiche per un futuro più equo e prospero con un’attenzione particolare al ceto medio.

A partire da oggi, il Comitato per la Costituente Liberal Democratica inizia a lavorare sul territorio della provincia di Vercelli, e poi in Piemonte, con la volontà di coinvolgere quanti più cittadini possibili in questo progetto di costruzione politica.

Nelle prossime settimane, la Costituente si espanderà, coinvolgendo nuove realtà locali, e darà vita a iniziative e incontri aperti a tutti.

Per maggiori informazioni: Riccardo Dinucci 348 2838007

Francesca Tini Brunozzi 348 7332264

liberaldemocratica.vc@gmail.com