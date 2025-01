Balocco, 100 alcoltest gratuiti in distribuzione agli automobilisti

Cento alcoltest gratuiti per avere a disposizione uno strumento di controllo che eviti le pesanti sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.

Sabato mattina alle 11, a Balocco, il sindaco Gian Mario Morello consegnerà il dispositivo ai primi 100 automobilisti che si presenteranno in via Roma. L’iniziativa è aperta anche alle persone non residenti in paese.

Gli alcoltest monouso sono forniti da "GuidaSobrio": soffiando nel dispositivo, l’indicatore colorato mostrerà immediatamente se il livello di alcol nel sangue supera il tetto massimo previsto dalla legge.