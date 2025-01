Nel ricordo di Andrea Raineri 80 libri per le medie cittadine

"Pagine di bene" continua: per partecipare basta fare una donazione rivolgengosi alla cartolibreria Coppo o libreria Sant'Andrea. Il ricavato è messo a disposizione delle scuole secondarie di primo grado della città per l'acquisto di libri per gli studenti in difficoltà.

L'iniziativa, nata per tenere vivo il ricordo di Andrea, vuole lanciare un messaggio di solidarietà verso il prossimo, chi riceve amore dona amore, credendo che la cultura sia alla base della libertà e che con un gesto si possa dare agli studenti che ne hanno bisogno gli stessi strumenti per crescere al pari di chi non ha difficoltà: non è un'iniziativa che premia i migliori ma che vuole fornire i mezzi per diventare migliori!