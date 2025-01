Fuori strada con l'auto, finisce in un canale in secca

Incidente stradale sulla SP07 a Livorno Ferraris. Intorno alle 6,30 di sabato 4 gennaio una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta sulla SP07 in direzione Castellapertole per i soccorsi, dopo che un'auto era uscita di strada, terminando il suo percorso dentro un canale in secca.

L'intervento ha permesso di estrarre dalle lamiere il conducente, rimasto ferito, per affidarlo ai sanitari del 118; in seguito i Vivili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della vettura.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.