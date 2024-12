Muore a 51 anni sul lavoro: incidente o malore?

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo di 51 anni, soccorso nella tarda mattina di lunedì 30 dicembre mentre era sul posto di lavoro. Ha cessato di vivere in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Originario del Novarese, l'uomo stava svolgendo il suo lavoro in un’azienda chiusa.

leggi anche: FOLGORATO MENTRE E' AL LAVORO

Per chiarire le cause del decesso serviranno ulteriori accertamenti: in prima battuta l'uomo sembrava essere vittima di una folgorazione causata dalla rete elettrica. Ma con il passare delle ore si fa anche strada la possibilità che, in realtà, sia stato un malore improvviso a dare il via alla vicenda. Gli accertamenti sono ancora in corso.