Beato don Secondo Pollo, le celebrazioni a Caresanablot e Vercelli

Si celebra oggi, giovedì 26 dicembre, l’83° anniversario della morte del Beato don Secondo Pollo, cappellano del Battaglione Val Chisone caduto a Dragali in Albania, il 26 dicembre, del 1941. Alle 10,15 è in programma il ritrovo a Caresanablot sul piazzale della parrocchia. Alle 10,30 in sfilata gli alpini raggiungeranno il piazzale intitolato al cappellano don Pollo dove seguiranno l’alzabandiera, la deposizione della corona, gli onori al monumento di don Pollo e gli interventi delle autorità. Alle 11,15 nella chiesa parrocchiale di Santa Cecilia sarà celebrata la messa dal vicario generale monsignor Stefano Bedello.

Nel pomeriggio alle 17,30 solenne concelebrazione eucaristica nella cattedrale di Vercelli, presieduta dall’arcivescovo mons. Marco Arnolfo. Terrà l’omelia don Gianmario Lanfranchini, parroco di Omegna.