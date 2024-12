Bicciolano d'Oro della canzone, i premiati

Un successo andato ben oltre le più ottimistiche aspettative! Platea del teatro Civico gremita in ogni ordine di posti e tanto entusiasmo per i cantanti in gara: 11, suddivisi tra “junior” e “senior”. Il Bicciolano d’oro – Canzone, edizione 2024, la 23ª, ha segnato un punto importante per il Comitato Manifestazioni Vercellesi che, a distanza di quattro anni dall’ultima edizione, ha voluto scommettere su un risultato che non era per nulla scontato: ridare interesse e partecipazione ad un concorso canoro che in passato aveva messo in mostra qualità artistiche di concorrenti che poi hanno saputo ritagliarsi un proprio spazio nel panorama musicale, a tutti i livelli.

La serata al Civico ha potuto godere del supporto del Comune di Vercelli e del Gruppo Nuova Sa.Car. di Angelo Santarella, con la regia audio e luci di Dosio Music.

Difficile per i giurati stilare una classifica finale: nella categoria “junior” sono state premiate Camilla Lulu Schellino (Never Enough), Aurora Libanoro (Mantieni il bacio) e Gaia Comiglio (I’ll Never Love Again); tra i “senior” premiate Viviana Polato (Stay), Taraj Greta (The, brano inedito) e Ziat Wafaa (Od Ebra do Dunava). Premi speciali, offerti da Emanuela Bongiorni, titolare dell’etichetta Ebin Music, a Viviana Polato e ad Aurora Libanoro. La giuria era composta da Claudio Leonardi, presidente, coach e formatore, da Francesca Borsetti, insegnante i musica, da Michela Maggiolo, direttore artisti di Vignale Danza e concertista e da Giuseppino Donetti, ex dirigente scolastico.

Un mare di applausi anche per le esibizioni degli ensemble musicati delle scuole esibitisi fuori concorso, dalla giovane allieva della scuola musicale Carlo Soliva di casale al corso della scuola S. Giovanna Antida di Vercelli; dall’orchestra della scuola media Ferrari, diretta da Marco Saveriano, alla Avogadro Band, gruppo di 15 elementi del liceo scientifico Avogadro. Per chiudere con il quartetto Jazz “Survivor” della scuola civica di musica F.A. Vallotti. In chiusura, ciliegina sulla torta, le esibizioni di Abigail (The Black Swan Dance School) e di Andrea, entrambi facenti parte del gruppo Majinette.

Presentatori della serata Lola Spigolon, anima del concorso e Claudio Cagnoni.

A fine serata è stato consegnato a Isa Ristagno, già Bela Majin e attualmente vice presidente del CMV, il premio “Cesare Losa”, indimenticato presidente del Comitato fino al 2012, scomparso poi nel 2016, ideatore di questa manifestazione.