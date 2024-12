Cigliano, Aspettando il Natale: tutti gli appuntamenti

Cigliano si propone, nelle prossime festività, con una serie di eventi che coinvolgo numerose associazioni. Aspettando il Natale a Cigliano offre una gamma di manifestazioni per tutte le età.

A dare il via ieri sera con lo "Snow & White party" dedicato ai bambini sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti natalizi che il Comune di Cigliano ha organizzato insieme alle Associazioni Ciglianesi! Un ringraziamento speciale alla Pro Loco per la preparazione dell'evento al quale hanno partecipato più di 80 bambini e bambine, tutti per l’occasione rigorosamente vestiti di bianco.



Oggi alle(18,30) accensione delle luci decorative e apertura del Villaggio di Babbo Natale (sotto l’Ala), alle 21 concerto del coro Gospel e Dintorni presso la chiesa parrocchiale (al termine vin brulè offerto dal Gruppo Alpini). Domenica alla frazione Ronchi si possono ammirare i 100 presepi allestiti lungo le vie, mentre a Cigliano apre Presepi e Chiese mostra di presepi nelle chiese cittadine. Nei giorni 8, 15, 26 dicembre (ore 14,30 – 17,30) è effettuato un servizio navetta (gratuito) dal paese alla frazione Ronchi.

Sabato 14 dicembre (ore 16) presso il municipio Festa della riconoscenza, saluto ed auguri ai novantenni; alle ore 21 concerto organizzato da VitaTre Auguri di Natale in musica (presso la chiesa parrocchiale). Sabato 21 dicembre presso il salone polivalente (ore 18) spettacolo di natale della scuole “le voci del Natale” con il coro dell’Istituto e la partecipazione della Filarmonica.

Domenica 22 dicembre Mostra mercato, dalle ore 11 polenta e salsiccetta, fasoi e previat a cura della Pro Loco e del circolo dei Ronchi. Dalle 15,30 Babbo Natale accoglierà i visitatori nella sua casetta e dalle 15,30 Cioccolata calda, Zabaione e Vin Brulè con Pro Loco e Gruppo Alpini.

Venerdì 20 dicembre visita di Babbo Natale a micro nido, scuole e RSA. Lunedì 6 gennaio dalle 18,30 Befane ai Ronchi con la partecipazione di “Sogni Scalzi” e concerto del Coro Gospel e Dintorni presso la chiesa della frazione.