«Addio coach. E grazie». La Pfv ricorda Anastasio

C'è grande commozione, nel mondo del basket per la morte di Gian Franco Anastasio, allenatore e punto di riferimento per tanti atleti che, negli anni, so sono misurati sotto canestro.

Toccante il ricordo della Pfv.

«Gianfranco Anastasio, allenatore della serie C e U17 di questa stagione, è stato artefice di tanti successi bianco azzurri. Gian era una persona solare, che ha lasciato bellissimi ricordi in tutte le persone che ha incontrato sul suo cammino. Teneva sinceramente alle ragazze che allenava, e lo dimostrava ogni singolo giorno. Lo ricorderemo per sempre come parte della nostra famiglia, sia dal punto di vista umano, sia per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni, che non può essere riassunto in qualche riga. La PFV è in contatto diretto con la famiglia e come richiesto da quest'ultima le esequie saranno in forma privata, per chi volesse esprimere il proprio pensiero può scrivere nei commenti, sarà nostra cura farli avere alla moglie Monica ed al figlio Marco. La società, sempre in accordo con la famiglia, pensa di organizzare una commemorazione adeguata a coach Gian a breve».