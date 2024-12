«Addio coach»: basket vercellese in lutto per Gian Franco Anastasio

Il mondo del basket vercellese dice addio a Gian Franco Anastasio, apprezzato coach e insegnante di ginnastica alle scuole superiori. Aveva 68 anni e da poco era andato in pensione dall'istituto Cavour.

Valido allenatore di basket, con una lunga esperienza alle spalle, Anastasio era stato un punto di riferimento per diverse generazioni di atleti sia delle squadre maschili che femminili. Da tempo seguiva le atlete della Pfv: era stato era stato il coach della seconda promozione della squadra in serie B, nella stagione 1994/95 e fino a ottobre, quando le sue condizioni di salute si sono fatte troppo fragili, ha allenato la formazione di serie C e la under 17 della Pfv.

Moltissime le attestazioni di lutto da parte di giocatori e allenatori con i quali Anastasio aveva fatto un pezzo di strada: «Ciao, coach», scrivono tanti amici che hanno condiviso ore di palestra ed emozionanti sfide all'ultimo canestro.

Apprezzato nel mondo della scuola, Anastasio viene ricordato, dai colleghi del Cavour, come una persona umile e perbene, sempre disponibile e ottimo insegnante. Lascia la moglie Monica e il figlio Marco.