Con NaturalVercelli prende il via la stagione dei mercati di Natale

Archiviato il lungo Black Friday, si entra nel vivo del clima natalizio: le luci si sono accese su strade, piazze, case e vetrine della città, i negozi sono addobbati, sugli scaffali compaiono panettoni, torroni e prelibatezze natalizie, la lista dei regali da fare e da ricevere si arricchisce giorno per giorno di piccole e grandi cose, così come la lista della spesa perché tra pranzi, cenoni e conviviali è tutto un gran mangiare.

E con le feste in arrivo torna anche un altro classico che Confesercenti propone ogni anno con la condivisione del Comune: i “mercatini di Natale”.

Apre la stagione la tradizionale mostra mercato “NatuiralVercelli” che sabato 7 dicembre in piazza Cavour e via Cavour si vestirà a festa: il “fil rouge” sarà sempre la cultura del naturale e sostenibile, prodotti agroalimentari venduti direttamente dai produttori e oggetti artigianali unici. Non mancheranno le opere delle associazioni locali, che proporranno doni solidali. Seppure in un clima di festa, Naturalvercelli promuove una filosofia di vita più salutare e rispettosa dell’ambiente che annovera tantissimi affezionati consumatori, non solo vercellesi.

I mercatini di Natale proseguiranno poi domenica 8, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22 e sabato 28 dicembre sempre in piazza Cavour e via Cavour: tra freddo pungente e calore umano, i grandi potranno assaggiare prodotti tipici e naturali con chiara evidenza della loro origine, degli ingredienti utilizzati e dei metodi produttivi impiegati e ammirare l’ampia scelta di accessori natalizi, oggettistica, ceramiche, manufatti creati da artisti e dalle tante Associazioni del territorio cui Confesercenti tradizionalmente offre ampio spazio per promuovere la propria attività per il sociale. Vin brulè e bevande per scaldare l’attesa.