Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale

Ha perso il controllo dell'auto distruggendo le paratie di protezione di uno dei canali che attraversano l'abitato di Pezzana. Momenti di paura, intorno alle 12, per un incidente avvenuto intorno alle 12 di martedì.

Per soccorrere l'automobilista, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Centrale operativa di Vercelli: all'arrivo in via Matteotti, l'automobilista era già affidato alle cure dei sanitari mentre per il personale di viale dell'Aeronautica, con l'autogrù, si è occupato del recupero e della messa in sicurezza della vettura e dello scenario dell'incidente.

Sul posto il vicesindaco del paese mentre Carabinieri e Polizia Locale si stanno occupando della ricostruzione della dinamica del sinistro.